Сын нашел отцу женщину для утех, а тот лишился денег: курьез в Новокузнецке

В Новокузнецке мужчина потерял 39,5 тысячи рублей при поиске интимных свиданий

Житель Новокузнецка 50 лет лишился 39,5 тысячи рублей, пытаясь найти женщину для интимных свиданий. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Поскольку мужчина слабо разбирался в смартфонах, помочь ему попросили 23-летнего сына. Тот нашел подходящий сайт и разместил там отцовский номер телефона. Вскоре мужчине позвонила девушка и назвала стоимость услуги — 1500 рублей. Клиент перевел деньги, но встреча так и не состоялась. Условия поменялись: у него потребовали еще 15 тысяч рублей.

Мужчина отказался и попросил вернуть первый взнос. Тогда его уговорили продиктовать код из СМС, будто бы нужный для возврата средств. Сразу после этого со счета списали еще 38 тысяч рублей.

В банковском приложении пострадавшего зафиксировали попытку оформления кредита на миллион рублей. В итоге мужчина остался без женщины, с заблокированным счетом и потерей 39,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая прокурор Петрозаводска Елена Аскерова рассказала о пропаже восьми тысяч евро во время поездки из Санкт-Петербурга в турецкий Бодрум с пересадкой в Стамбуле. В путешествие она отправилась 19 мая вместе с 12-летним внуком. Наличные женщина заранее положила в мешочек, а его — в отделение небольшой сумки на дне ручной клади. По ее словам, ни о сбережениях, ни о месте их хранения никто не знал. Сумка почти все время находилась при ней, за исключением прохождения рентгеновского досмотра и моментов, когда она лежала на багажной полке в самолете.

Уже после заселения в отель женщина обнаружила, что в мешочке вместо восьми тысяч евро лежат старые однодолларовые купюры.

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