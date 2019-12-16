МВД проверяет задержание пьяным за рулем высокопоставленного силовика в Югре

Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети кадров. На них видно, как сотрудники ГИБДД останавливают водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина якобы представился полицейским руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Видео задержания мужчины опубликовано на портале «К-Информ». На записи видно, что правонарушитель сопротивляется, когда его ведут в полицейскую машину. Как отмечается на сайте агентства, у задержанного также был обнаружен при себе гашиш.

Для выяснения обстоятельств случившегося сейчас в Сургут направлена комиссия, в которую вошли руководители аппарата МВД. Если информация о том, что в нетрезвом виде за рулем действительно находился высокопоставленный полицейский, подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность перед законом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД.

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