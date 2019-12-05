Курящего наркотик таксиста сняла камера наблюдения в Подмосковье

В соцсетях опубликовано видео, запечатлевшее, как водитель такси курит наркотик прямо за рулем, а потом едет дальше. На кадрах видно, что мужчина, как ему показалось, остановился в укромном месте, но оказалось, что аккурат под камерой уличного видеонаблюдения.

«Вот такие таксисты работают в Москве на тарифе минивэн с детским креслом. Данное видео снято в Химках не далеко от Шереметьево», — подписан ролик, размещенный группой «Подслушано Химки» в «ВКонтакте».

Отмечается, что номера машины не видно, а потому, как полагают пользователи сети, водитель, скорее всего, продолжит работать как ни в чем не бывало.

«Ужас! Надеюсь лишили лицензии и закрыли»

«Жесть! Приедет такой, можешь не доехать до адреса!»

«Это самый легкий случай. Если не обращают внимание на тяжелые опиаты, то этому и подавно ничего не сделают», — комментируют увиденное пользователи.

К слову, сегодня же пресс-служба подмосковной полиции сообщила о задержании в Одинцовском районе таксиста, в машине которого обнаружен пакет с килограммом героина.

«Установлено, что правонарушитель работал в такси и одновременно занимался распространением наркотических средств путем закладок, которые делал в ряде городов России», — пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании таксиста «под кайфом» в Курской области. Наркотики были обнаружены и в кармане водителя. Выяснилось также, что работал мужчина без водительских прав, которых его давно уже лишили.