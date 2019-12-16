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«Милашки-неваляшки»: Валерия показала похорошевшую Успенскую

, 12:03 | Алиса Старжевская Фото 382

Поклонники отметили, что звезды эстрады выглядят гораздо моложе своих лет.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Известная певица Валерия любит делиться в своем Instagram-аккаунте снимками из звездного закулисья. В этот раз она показала, как прошло шоу «Главный новогодний концерт», которое состоялось 15 декабря в Crocus City Hall. На фотографии артистка после выступления нежно приобнимет подругу и коллегу — Любовь Успенскую.

Instagram @valeriya

«Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку», — написала под постом Валерия.

Звезда отметила, что Успенская выглядит просто сногсшибательно. Несмотря на, казалось бы, не юный возраст, исполнительница городских романсов до сих пор предпочитает короткие платья и облегающие яркие мини-наряды. И ей есть что подчеркнуть — Любовь обладает не только красивым голосом и талантом, но и отличной фигурой.

Преданные фанаты Валерии отметили, что обе певицы выглядят моложе своих лет.

«Выглядите обе просто прекрасно!»;

«Ой, милашки-неваляшки»;

«Вы обе красотки, Любовью всегда восхищаюсь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская показала продюсеру, где у нее пирожки.

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