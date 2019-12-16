«Гуляла пять дней»: Таисия Повалий рассказала, как отмечала юбилей

Этот год порадовал Таисию Повалий множеством приятных событий. Недавно артистка впервые стала бабушкой. Внук Демьян родился накануне ее дня рождения. Свой 55-летний юбилей исполнительница отметила 14 декабря. На своей страничке в Instagram певица поблагодарила подписчиков за трогательные поздравления.

Instagram @tpovaliyofficial

Повалий призналась, что позволила себе «гулять» целых пять дней. Также певица сообщила, что в день рождения ее большой концерт транслировался одним из главных украинских телеканалов.

«От всей души хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто духовно и эмоционально прожил со мной эти дни! Немножко сегодня грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы», — написала артистка.

Таисия призналась, что сейчас главная ее цель — это завершить новый альбом, которым бы она могла порадовать своих слушателей.

Однако пожелания и благодарности звезды не так удивили подписчиков, как ее внешний вид. Некоторые пользователи социальной сети уверены, что секрет молодости Повалий заключается не в здоровом образе жизни и правильном питании. По их мнению, звезда чрезмерно увлекается «уколами красоты» и другими благами эстетической медицины.

Но преданные фанаты отбросили домыслы завистников и отметили, как хорошо выглядит 55-летняя певица. По их словам, им приятно видеть ее молодой и красивой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Повалий рассказала о новой роли бабушки.