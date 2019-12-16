  1. Пятый канал
  4. «Гуляла пять дней»: Таисия Повалий рассказала, как отмечала юбилей

«Гуляла пять дней»: Таисия Повалий рассказала, как отмечала юбилей

, 15:46 | Алиса Старжевская Видео 172

55-летняя украинская исполнительница поблагодарила всех, кто ее поздравил с днем рождения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @tpovaliyofficial

Этот год порадовал Таисию Повалий множеством приятных событий. Недавно артистка впервые стала бабушкой. Внук Демьян родился накануне ее дня рождения. Свой 55-летний юбилей исполнительница отметила 14 декабря. На своей страничке в Instagram певица поблагодарила подписчиков за трогательные поздравления.

Instagram @tpovaliyofficial

Повалий призналась, что позволила себе «гулять» целых пять дней. Также певица сообщила, что в день рождения ее большой концерт транслировался одним из главных украинских телеканалов.

«От всей души хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто духовно и эмоционально прожил со мной эти дни! Немножко сегодня грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы», — написала артистка.

Таисия призналась, что сейчас главная ее цель — это завершить новый альбом, которым бы она могла порадовать своих слушателей.

Однако пожелания и благодарности звезды не так удивили подписчиков, как ее внешний вид. Некоторые пользователи социальной сети уверены, что секрет молодости Повалий заключается не в здоровом образе жизни и правильном питании. По их мнению, звезда чрезмерно увлекается «уколами красоты» и другими благами эстетической медицины.

Но преданные фанаты отбросили домыслы завистников и отметили, как хорошо выглядит 55-летняя певица. По их словам, им приятно видеть ее молодой и красивой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Повалий рассказала о новой роли бабушки.

Голосование

Вам нравится как выглядит Таисия Повалий в 55 лет?

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

16:39
Русский музей пообещал убрать из кафе шоколадки со Сталиным
16:32
«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин
16:25
Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина
16:20
Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве
16:14
Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы
16:09
Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]