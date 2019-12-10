Певица Таисия Повалий недавно впервые стала бабушкой. Внука знаменитой исполнительницы назвали Демьяном. Звезда рассказала о своих ощущениях в новой роли бабушки, пишет «СтарХит».

Повалий признается, что ощущения ни на что не похожие. По словам звезды, она уже и забыла, какие чувства вызывают маленькие дети.

«Когда Светлана родила, то малыш в первую очередь увидел камеру айфона. Затем Денис показал видео. Сразу отметила, что у мальчика не по возрасту мудрый взгляд! Назвали Демьяном. Когда взяла его на ручки, то испытала восторг», — делится воспоминаниями артистка.

Instagram @lana_vihrova

Также исполнительница добавила, что внук похож на бабушку Дениса по линии отца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таисия Повалий впервые стала бабушкой.