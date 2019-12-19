Гороскоп на июль 2020 года для всех знаков зодиака

Астрономический театр в июле 2020-го богат на события. Стартует месяц с полутеневого лунного затмения, которое состоится 5 июля. Такое положение планет повысит эмоциональный фон абсолютно всех знаков зодиака.

Однако одним затмением дело не обойдется, потому что уже 14-го начнется противостояние Юпитера. В этот период влияние самой большой планеты Солнечной системы возрастет.

Важно отметить, что Юпитер — это управитель Стрельцов, личностей с широкой душой и добрым нравом. Их планета-управитель издревле считалась символом достатка и сытости. Зимляне в этот промежуток времени рискуют позабыть меру в потребляемых продуктах питания или алкоголя. Прибавка в весе или даже похмелье после славной встречи — краткий перечень испытаний, что выпадут знакам зодиака в этот период.

Впрочем, уже 17 июля у жителей голубой планеты появится шанс облегчить свою участь. Астрологи прогнозируют в эту ночь начало одного из самых мощных летних звездопадов. Согласно поверью, всякое желание, загаданное на звездный дождь, обязательно исполнится. Судя по гороскопу, явление подарит время передыха для знаков зодиака. Последний звездный дождь придется на 24 августа. Правда, новая драма астрономического театра случится гораздо раньше — 20 июля.

20 июля Сатурн вступит в оппозицию, что окажет неблагоприятное влияние на рабочую сферу миллиардов людей. А вот под занавес июля намечается элонгация Меркурия, которая внесет неясность в мыслительные процессы очень многих знаков зодиака.

Насыщенное расписание движения планет рискует внести смуту в поведение большинства жителей планеты Земля. 5-tv.ru выделил основные тенденции развития событий в этот период и составил гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2020 года.

♈ Гороскоп для Овна на июль 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Июль грозит Овнам самым неблагоприятным периодом в году. Причина, по которой первенец зодиака окажется не у дел в середине лета, лежит не в лунном затмении и даже не в элонгации Меркурия, но в знаке Рака.

Июль был и остается периодом его влияния. Огненной натуре Овна будет душно и некомфортно в этот месяц. Дела застопорятся, личная жизнь устремится по иному, непривычному для импульсивного Овна руслу. В какой-то момент вам покажется, что делу уже ничто не поможет и окончательно опустить руки. Гороскоп же показывает, что выход есть!

Предупреждение для Овна

Июль станет действительно сложным периодом для привыкшего к жизни на высоких скоростях Овна. В период властвования степенного и водного Рака первенцу гороскопа покажется даже, что мир вокруг него замедлился. Судя по гороскопу, Овнам в этот промежуток времени следует самим замедлить ход и влиться в общий ритм жизни.

Попытки ускорить течение событий или даже самих людей ни к чему хорошему, как показывает гороскоп, не приведут. Июль не предназначен для яркой корпоративной жизни или громких спортивных достижений. Этот месяц лучше посвятить укреплению внутрисемейных отношений, созерцанию. Для более амбициозных проектов время еще не пришло.

♉ Гороскоп для Тельца на июль 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Июль для Тельца выдастся неоднозначным периодом. С одной стороны, благоприятная первая половина месяца, с другой, период застоя после 15 июля. Первую освещает влияние знака месяца — Рака, который по своей энергетике, а также интересам схож со вторым знаком зодиакального круга.

Гороскоп показывает Тельцам удачную первую половину месяца. Настоящие неприятности ему стоит ожидать в период противостояния Юпитера. Это время для вас чревато самообманом и всякого рода иллюзиям. Впрочем, судя по гороскопу, у вас появится шанс избежать пагубного влияния планеты.

Предупреждение для Тельцов

Звезды говорят, что Тельцам не удастся полностью скрыться от противостояния Юпитера. И все же вы можете сделать свое существование в этот промежуток времени более сносным. Судя по гороскопу, Тельцам для этого достаточно будет проявить большую, чем обычно, предусмотрительность. Откажитесь от импульсивных действий, а услышанное — обязательно перепроверьте.

Если же бычий норов в вас победит, ничего кроме разочарований вам этот месяц не сулит. Ваш темперамент сыграет с вами дурную шутку. Возобладайте над своими эмоциями. Только так вам удастся прожить вторую половину июля лучшим путем из всех возможных.

♊ Гороскоп для Близнецов на июль 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Близнецам в июле 2020 года будет не до Рака и даже не до вступающего в свои владения Льва. Второй летний месяц для главного всезнайки зодиакального круга пройдет в атмосфере дипломатии и поисков компромисса.

Судя по гороскопу, особенно сильна эта тенденция будет во второй половине июля, во время противостояния Юпитера. В этот период третий знак зодиака станет особенно болтлив, а всякая дружеская беседа у него быстро превратится в переговоры с целью переубедить собеседника.

Звезды считают, что нет ничего дурного в том, чтобы делиться своим мнением. Настоящие проблемы возникнут лишь в том случае, если Близнецы перестанут слушать, что им говорят и начнут бесцеремонно ангажировать свое видение. Впрочем, выход найдется даже из этой ситуации.

Предупреждение для Близнецов

Гороскоп показывает, что Близнецов в июле может занести и не раз. Эти двое могут болтать день напролет. При таких обстоятельствах очень просто потерять нить разговора и удариться в философские рассуждения. А это может не понравиться как вашей семье, так и коллегам с начальством. Правильнее будет не только говорить, но и слушать.

Судя по гороскопу, вторая половина июля для Близнецов про йдет в поисках компромисса. Юпитер в противостоянии заставит Близнецов взболтнуть лишнего и даже выдать собственное субъективное мнение за точку зрения экспертов. Звезды предупреждают: во избежание дезинформации широких масс, начните уже не только говорить, но и слушать!

♋ Гороскоп для Рака на июль 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Июль 2020 года — раздолье для четвертого знака зодиака. Мало того, что это период его царствования, так еще и положение звезд всячески способствует успеху знака в этот промежуток времени. Впрочем, без ложки дегтя и тут не обойдется. Ее присутствие, судя по гороскопу, отчетливее всего проявится во второй половине месяца. Связано такое положение дел будет с элонгацией Меркурия.

Пусть астрономы видят в этом положении планет лишь различие в угловом расстоянии между Меркурием и Солнцем. На самом деле, его влияние на знаки зодиака — уникально. Астрологи отмечают, что в период элонгации Меркурия (угловой отдаленности от Солнца. — Прим. ред.) осознанность человека понижается. А вот эмоции, наоборот, берут вверх над разумом. Водному Раку такое положение дел придется по душе.

Однако гороскоп предупреждает: вы рискуете утонуть в эмоциях. От нервных срывов и беспочвенных волнений вас спасет рациональный подход к делу. А вот чувства лучше приглушить.

Предупреждение для Раков

Раки, с учетом их принадлежности к водной стихии, глубже остальных прочувствуют на себе влияние элонгации Меркурия. Эмоции зашкалят, рациональность отойдет на второй план. При таких обстоятельствах очень просто утонуть в океане собственных чувств и переживаний. Однако, судя по гороскопу, Раки найдут выход из сложившейся ситуации.

Ракам в этот период рекомендуется смотреть на вещи проще. Не позволяйте нарастающему внутри вас потоку эмоций вылиться наружу. Тщательнее анализируйте поступающую информацию, задавайте больше вопросов, вооружитесь логикой и отбросьте всякого рода предположения и догадки. Такая политика, как показывает гороскоп, поможет значительно смягчить течение второй половины июля для вас и ваших близких.

♌ Гороскоп для Льва на июль 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Июль окажется для Львов богатым месяцем не только на взлеты, но и на падения. Гороскоп рекомендует приме зодиака провести его начало в спокойствии и уединении. Это время всецело принадлежит Раку, степенная энергетика которого конфликтует с тем, что привык проповедовать Лев. Уже поэтому самочувствие Львов в этот период заметно ухудшится.

Начало месяца вам лучше посвятить созерцанию и умиротворению. Светские мероприятия рекомендуется отложить на конец июля.

Предупреждение для Льва

Гороскоп показывает, что июль для Львов окажется весьма неоднозначным месяцем. Все важные дела рекомендуется перенести на вторую его половину. Но и в этот период Львы рискуют перегнуть палку в сфере работы и личной жизни. Пятый знак зодиака может потерять единомышленников и просто хороших друзей, если не сбавит обороты. Сделать это, конечно, удастся не сразу: огненная натура Льва не сдастся без боя. Однако шанс на компромисс между главной кошкой зодиака с собратьями по зодиакальному кругу все-таки присутствует.

Во избежание конфликтов с окружающими Льву следует укротить собственное эго и настроиться на общественный лад. Гороскоп призывает Львов не зацикливаться на себе! Вокруг вас ежеминутно происходит множество интересных событий.

А еще в этом мире есть люди, которым вы небезразличны. Было бы здорово, удели вы уделили им место в своем загруженном графике. Поставьте их между самокопанием в 14:00 и строительством воздушных замков в 15:30. Глядишь, и жизнь наладиться.

♍ Гороскоп для Девы на июль 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Привыкшую руководствоваться разумом Деву июль 2020-го поначалу выбьет из колеи. Лунное полутеневое затмение 5 июля пробудит в шестом знаке зодиака несвойственную ему игривость и даже инфантильность.

Пришедший на смену ему Сатурн в оппозиции 20-го числа окажет серьезное влияние на рабочую сферу отличницы зодиакального круга. В этот период возможно понижение концентрации в решении вопросов профессионального характера.

Кроме того, у Дев в этот промежуток времени рискует развиться тяга ко всякого рода авантюрам. Гороскоп призывает Деву сохранять самообладание. В противном случае порядка вам в этом месяце не видать.

Предупреждение для Девы

Судя по гороскопу, Девы в июле 2020-го все-таки поддадутся воздействию планет. Привыкшая держать свои эмоции в уезде Дева рискует заиграться. В какой-то момент чувства возобладают над ее земной натурой, что чревато поспешными выводами и необдуманными действиями. Впрочем, у Девы будет шанс выкрутиться.

Ей, в отличие от многих других знаков, удастся выбраться из круговорота чувств и эмоций. Для этого знаку достаточно вспомнить, к чему она стремится на самом деле. Звезды подсказывают, что ей удастся сделать правильный выбор.

♎ Гороскоп для Весов на июль 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Июль для Весов выдастся сложным и весьма неоднозначным периодом. Причина тому, как показывает гороскоп, не только в лунном затмении 5 июля с его перепадами настроений и эмоциональной нестабильностью. И даже не в оппозиционном Сатурне с прилагающимися к такому положению планеты рабочими неурядицами. Главная и единственная причина, по которой Весы рискуют поймать недовольство Вселенной в этот период кроется в природе седьмого знака зодиака.

Калейдоскоп астрономических событий окажет негативное воздействие на главного арбитра зодиакального круга. Однако Весам, судя по гороскопу, удастся отыскать золотую середину даже в июльском сумбуре явлений. Для этого им стоит меньше ориентироваться на других и почаще смотреть вглубь себя.

Предупреждение для Весов

Середина лета грозится выбить восьмой знак зодиака из колеи. Не прибегая к эзотерической терминологии, скажем: представителей этого знака поглотят сомнения и тревожность даже в тех областях, в которых они ранее считали себя профессионалами. Неуверенность Весов тут же подметят их недруги.

Гороскоп предупреждает: не тратьте силы на выяснение отношений со злопыхателями. Это вам не поможет, а их только раззадорит. Самое верное решение сейчас — вдохнуть и успокоиться.

Отвлекитесь от того, что вас окружает и загляните внутрь себя. Судя по гороскопу, очень скоро вы осознаете, что не существует силы, способной сломить ваш внутренний стержень. Просто примите это, и никакой Сатурн в оппозиции и лунное затмение вам будут не указ.

♏ Гороскоп для Скорпиона на июль 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Темная сторона человеческой души никогда не пугала Скорпиона. Будучи подопечным крупнейшей карликовой планеты, этот малый не гнушается взглянуть страхам в лицо. По этой причине восьмой знак зодиака может рассчитывать на относительно безоблачное существование в июле.

Впрочем, гороскоп не бывает однозначен в своих предсказаниях. Июль был и остается епархией Рака — типичного представителя водной стихии. Его влияние окажется достаточно сильным, чтобы зародить в недоверчивом и замкнутом знаке зерно сомнения. И без того тихий и вдумчивый Скорпион рискует погрузиться в пучину переживаний: оправданных и не очень.

Предупреждение для Скорпиона

Судя по гороскопу, виновником всех неурядиц в июльской жизни Скорпиона станет его возросшая на фоне влияния Рака мнительность. В таком случае звезды советуют главному нелюдиму зодиака сосредоточиться на фактическом положении дел вместо их гипотетического будущего. О дне завтрашнем никто не ведает наверняка, а звезды лишь предполагают, каков будет горизонт событий в будущем. Да и нервами делу не поможешь!

♐ Гороскоп для Стрельца на июль 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Июль для Стрельцов — жаркая пора. Несмотря на то, что их планета-управитель в этот период играет одну из главных ролей в астрономическом театре событий, рассчитывать на поблажки кентаврам все равно не приходится.

Во-первых, на девятый знак зодиака воздействует царствующий ныне Рак. Его пассивность пагубно сказывается на самочувствии предпринимателя всея зодиака. Во-вторых, никто не отменял лунное полутеневое затмение в начале месяца. Оно также не обещает Стрельцу ничего хорошего. Впрочем, без прелестей июль у него не пройдет.

Гороскоп призывает девятый знак зодиака умерить пыл и стать наконец командным игроком. Астрономическая ситуация действительно предсказывает вам непростой период. Лучшим средством для противодействия высшим силам в середине лета станет ваш энтузиазм. Вы, конечно, планеты двигать не сможете, но и под их воздействие реже попадать начнете.

Предупреждение для Стрельца

Огненная натура Стрельца в июле 2020-го будет часто подавляться положением планет. В начале это будет полутеневое затмение, затем противостояние Юпитера. Впереди девятый знак зодиака ожидает элонгация Меркурия 14 июля и Сатурн в оппозиции 22-го. Однако между этими двумя событиями 17 июля случится звездопад. Гороскоп рекомендует отнестись к этому явлению с максимальной серьезностью.

♑ Гороскоп для Козерога на июль 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Июль для Козерогов пройдет в русле налаживания контактов и всякого рода взаимодействий с окружающими. Такое положение дел в жизни десятого знака зодиака в этот период объясняется чередой астрономических явлений. Первое из них — лунное полутеневое затмение 5 июля, второе — противостояние Юпитера. Козерог в этот промежуток времени ощутит эмоциональный подъем и возросший энтузиазм. До этого всегда трезвомыслящий и неразговорчивый человек откроет в себе дар оратора или даже стендап-комика.

Судя по гороскопу, в середине лета Козерог рискует перерасти себя. Он откажется от старых привычек, найдет новое хобби, заведет новых друзей. Однако в какой-то момент вас рискует нагнать прошлое. Не бегите от него! Взгляните в глаза своему страху и действуйте несмотря ни на что.

Предупреждение для Козерога

Июль 2020-го для Козерогов станет периодом налаживания контактов, запуска новых проектов и смелого взгляда в будущее. Судя по гороскопу, единственное, что может омрачить настроения Козерога в этот период — это нерешенные дела из прошлого. Долги с хвостами нагонят вас обязательно. Ваша задача — не опускать руки и смело браться за решение давно назревшего вопроса. Гороскоп показывает, что все у вас получится.

♒ Гороскоп для Водолея на июль 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Водолей — синоним самобытности. Все и всегда они делают по-своему, поэтому и воздействие планет в июле 2020-го они переживут отлично от других знаков зодиака.

Судя по гороскопу, 11-й знак не станет заниматься самокопанием на фоне полутеневого лунного затмения, которое состоится 5 июля. Водолей не ощутит осложнений в рабочей сфере и в период Сатурна в оппозиции, что придется на 20-е. Водолею удастся повернуть всякий ход событий себе на пользу. Уже по этой причине середина лета для них пройдет лучшим образом.

Впрочем, даже в такой ситуации не исключено возникновение всякого рода неурядиц. Хорошая новость в том, что причиной их появления станет неуемный оптимизм предпоследнего знака зодиака.

Предупреждение для Водолея

Водолеям свойственен свой взгляд на вещи. С его помощью они способны видеть то, что не замечают другие. Однако в июле 2020 года этот дар рискует обернуться проклятием. Гороскоп показывает, что в этот промежуток времени Водолеи рискуют недооценить сложность некоторых ситуаций. Далеко не все, с чем не может справиться большинство, на поверку оказывается делом простым и незатейливым. Порой с ним не в состоянии совладать как профессионалы, так и Водолеи.

Смирение и признание своих ошибок станет главным уроком в этом месяце, который Водолеям важно заучить, чтобы не повторить их в будущем.

♊ Гороскоп для Рыб на июль 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Рыбам, как и другим водным знакам, присуща хорошая интуиция, но вместе с тем и рассеянность. Последний знак зодиака глубоко ощущает переживания близких людей и без труда считывает сказанное между строк. Однако нередко они оказываются глухи и слепы к масштабным событиям, оказывающим огромное влияние на физическое состояние дел.

Гороскоп показывает, что в июле Рыбам будет нипочем что воздействие полутеневого затмения, что Сатурн в оппозиции. Летний месяц и череда отпусков окажут на Рыб куда большее влияние, чем всякое положение дел в Космосе. Рыб в этом месяце окружит всеобщая благосклонность, благоприятное завершение дел и появление новых и исключительно интересных проектов.

Положение дел несколько одурманит последний знак зодиака. И вот тут-то возникнут первые неурядицы в июльской жизни Рыб.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп показывает, что Рыбам в июле стоит держать ухо востро. Как бы хорошо ни шли ваши дела в этот период и с какими бы отличными людьми ни свела вас судьба в этом месяце, знайте: это лишь середине лета!

Звезды говорят, что на волне успеха и общественного признания Рыбы рискуют измениться. Вам захочется ускорить события любой ценой: как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Гороскоп призывает Рыб сбавить обороты и прожить этот месяц в гармонии не только с собой, но и с окружающими!