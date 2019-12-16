  1. Пятый канал
  4. Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве

Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве

, 16:20 | Светлана Александрова Видео 20

Пассажиры могут детально осмотреть общий вагон, в котором полки отделаются друг от друга перегородками со шкафами внутри.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"

В деталях рассмотреть новый плацкартный вагон-трансформер могут с сегодняшнего дня москвичи и гости столицы. Макет вагона в натуральную величину выставили в зале ожидания Казанского вокзала, сообщает РИА Новости. Как устроено пространство для пассажиров, можно не только посмотреть, но и подробно изучить — посидеть на полках, откинуть и сложить столики, открыть шкафы, проверить перегородки.

Концепцию плацкарта-трансформера разработала компания Трансмашхолдинг, впервые она была презентована на выставке «Транспорт России» в Москве в ноябре. Как уже рассказывал 5-tv.ru, главное отличие нового вагона от традиционного плацкарта — в нем больше индивидуального пространства для пассажиров, полки разделяются друг от друга перегородкой, внутри которой располагается шкаф. Кроме того, вагон оснащен розетками и USB-разъемами.

В Федеральной пассажирской компании отмечали, что это не окончательный вариант плацкарта, есть еще два. Ознакомившиеся с макетами пассажиры смогут высказать свое мнение и оставить предложения по улучшению устройства вагона.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

16:39
Русский музей пообещал убрать из кафе шоколадки со Сталиным
16:32
«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин
16:25
Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина
16:20
Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве
16:14
Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы
16:09
Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]