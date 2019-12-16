Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве

В деталях рассмотреть новый плацкартный вагон-трансформер могут с сегодняшнего дня москвичи и гости столицы. Макет вагона в натуральную величину выставили в зале ожидания Казанского вокзала, сообщает РИА Новости. Как устроено пространство для пассажиров, можно не только посмотреть, но и подробно изучить — посидеть на полках, откинуть и сложить столики, открыть шкафы, проверить перегородки.

Концепцию плацкарта-трансформера разработала компания Трансмашхолдинг, впервые она была презентована на выставке «Транспорт России» в Москве в ноябре. Как уже рассказывал 5-tv.ru, главное отличие нового вагона от традиционного плацкарта — в нем больше индивидуального пространства для пассажиров, полки разделяются друг от друга перегородкой, внутри которой располагается шкаф. Кроме того, вагон оснащен розетками и USB-разъемами.

В Федеральной пассажирской компании отмечали, что это не окончательный вариант плацкарта, есть еще два. Ознакомившиеся с макетами пассажиры смогут высказать свое мнение и оставить предложения по улучшению устройства вагона.