Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Новый дизайн некупейных вагонов Федеральная пассажирская компания (ФПК) выберет из трех вариантов. Об этом сообщает издание «РБК». Однако пока дочка РЖД не решила, на каком именно проекте остановится.

Первый вариант функционально почти не отличается от уже существующих вагонов. Основные отличия — раздвижные перегородки между спальными полками, а также индивидуальные столики и ящики для багажа пассажиров боковушек.

Пресс-служба ФПК / РБК

Второй проект напоминает капсульные отели. Несмотря на то, что вагон все еще плацкартный, все пассажиры будут находиться в индивидуальных отсеках. Подобные нововведения позволят не только улучшить комфорт граждан, но и увеличить длину каждого спального места более чем на 20 сантиметров, что раз и навсегда решит проблему торчащих ног в плацкарте.

Пресс-служба ФПК / РБК

Третий вариант также с капсульными местами, однако длина полок больше всего лишь на десять сантиметров. Когда ФПК утвердит концепцию новых плацкартных вагонов, неизвестно.

Пресс-служба ФПК / РБК

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.