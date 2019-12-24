Мобильная связь 5G: дата выхода, тарифы, подробности

Пятое поколение сотовой связи (5G) должно вывести коммуникацию в интернете на новый уровень. Речь идет не только о доступе в сеть из любой точки мира или моментальном скачивании фильма в 4K разрешении. 5G повлияет и на медицину, безопасность, транспорт и, возможно, здоровье. 5-tv.ru узнал о преимуществах, рисках и дате запуска в России.

Что такое 5G?

5G — это новое поколение мобильной связи. Ее ключевая особенность — это высокая скорость передачи данных и низкий уровень задержки сигнала (0,1 секунды. — Прим. ред.). В совокупности это позволяет передавать и получать больше информации с низкой долей шумов и высоким уровнем качества.

Это следующий уровень сферы передачи данных. 2G подарил нам возможность перезваниваться и отправлять текстовые SMS-сообщения в 90-е. 3G, появление которого в России выпало на начало нулевых, позволил россиянам выйти в интернет прямо со своих мобильных телефонов — тогда уже смартфонов.

Этапы развития сотовой связи Поколение Главная функция 1G Звонки 2G SMS-сообщения 3G Доступ в интернет 4G Видеостриминг 5G Интернет вещей

Дата выхода 5G в России

Одной из первых стран, которая начала тестирование 5G, стала Южная Корея. Вместе с ней на новое поколение сотовой связи успели попробовать пользователи из Европы и США.

Тестовый запуск 5G в России впервые провели в 2018-м. В испытаниях участвовали самые крупные мобильные операторы. Однако для того, чтобы выпустить 5G в массы, россиянам может потребоваться чуть больше времени.

Подготовка ко внедрению 5G идет уже сейчас. В 2019-м сформировалась концепция 5G, в том же году под новый формат связи вычистили необходимые диапазоны частот (Ранее их занимало Министерство обороны РФ. — Прим. ред.). В 2020 году планируется провести пилотный запуск сети нового поколения. А вот вывод 5G в массы случится через 3-4 года.

Преимущества 5G

Стандарты 5G еще не утверждены, но уже сейчас известно, что главным преимуществом 5G от предшественников станет скорость. Пользователи смогут за считанные секунды скачивать фильмы в высоком разрешении.

Дальше — больше. По прогнозам мобильных операторов, 5G станет убийцей Wi-Fi. И, кроме того, совершит революцию в сфере так называемого интернета вещей и положит начало новым направлениям в бизнесе.

На втором месте в рейтинге преимуществ 5G стоит «нарезка сети», когда ресурсы сети распределяются по меркам нужд потребителей. Согласно этой концепции, домашний интернет будет работать по системе eMBBA (Улучшенная Широкополосная Сеть). Внутри помещений скорость скачивания достигнет 1 Гб/с, на улице — до 1 Мбит/сек. За стабильное соединение в более энергоемких сферах будет отвечать другое соединение.

Стабильную работу автомобилей, по задумке технологов, должен обеспечить URLLC (Сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой). Таким образом удастся разгрузить частоты, что обеспечит бесперебойное соединение для разного типа подключений.

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Тарифы и стоимость 5G в России

Эксперты мобильной отрасли выдвигают два пути формирования цен на пользование тарифами 5G. По мнению одних, внедрение пятого поколения не скажется на стоимости услуг мобильных операторов. Другие считают, что с появлением 5G повышения цен на тарифы в России не избежать.

5G не повлияет на цены сотовых операторов

Первый вариант развития событий не предполагает резкого повышения цен. Эксперты, придерживающиеся такого прогноза, приводят в пример историю появления в России 3G. Начиная с третьего поколения мобильных сетей, владельцы смартфонов получили доступ в интернет, однако это не повлекло за собой резкого роста цен на услуги мобильного оператора.

Дело в том, что подготовка к переходу на 3G началась еще во время подключения 2G — в эпоху смс и тяжелых телефонов. Изначально стоимость разговора по сотовому телефону формировалась от цены за одну минуту разговора. Вскоре стало ясно, что информация, передаваемая в течение минуты, часто искажается всякого рода шумами.

Часто пользователям приходилось тратить на передачу одной и той же информации разное количество времени. Тогда мобильные операторы взяли за единицу ценообразования не время, а объем информации. Таким образом они начали работать на опережение времени. Стало понятно: спрос на связь в будущем только увеличится.

Вскоре появились не просто тарифы услуг, но индивидуальные пакеты предложений для абонента. Эпоха 4G началась с массового безлимитного интернета и разнообразных пакетов. Техническая база для этого готовилась задолго до вывода 4G в массы. По мнению специалистов, ситуация повторится и с 5G. Впрочем, существует противоположное мнение.

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5G повысит цены сотовой связи

Второй вариант развития событий предсказывает скачок цен на сотовую связь по вине 5G. Произойти это может из-за ресурсов, которые ей требуются для стабильного функционирования. 5G не просто так считается новой вехой развития мобильных сетей. Пятое поколение сотовой связи действительно дарит массу новых возможностей благодаря высокой скорости передачи данных.

Высокая скорость 5G обеспечивается переходом в диапазон высоких частот. Волны здесь быстрее, но вместе с тем короче: они не могут проникать сквозь объекты. Для стабильной работы 5G в высоком диапазоне необходимо построить большее количество вышек. Только так можно рассчитывать на стабильное соединение.

Если вышек окажется достаточно, то 5G будет функционировать так, как ожидают пользователи: быстро и с минимальной задержкой сигнала. В противном случае передача данных при 5G будет осложнена в местах в плотной застройки. Чтобы избежать этого, операторам потребуется соорудить огромное количество новых вышек.

Согласно подсчетам экспертов, общая сумма затрат на подготовку почвы для запуска 5G в период с 2020 по 2027 год достигнет 130-165 миллиардов рублей. Отмечается, что цифра может сократиться до 110 миллиардов, если лидеры рынка согласятся на совместное использование оборудования.

Сферы применения 5G

Скорость — далеко не единственная причина, по которой 5G станет вехой развития технологий. Существует целый ряд областей, где 5G может сыграть ключевую роль. Дело не ограничивается быстрым скачиванием фильмов в высоком разрешении.

Облачные сервисы

При участии 5G облачные технологии также продвинутся вперед. Высокая скорость увеличит применение облачных сервисов. Возможно, мы сможем забыть о физических хранилищах данных и перетащить все фотографии, документы и видео в облако. Моментальная загрузка, доступ из любой точки мира и неограниченный объем для заполнения идут впридачу к 5G.

Интернет вещей

Технические свойства 5G поднимут бытовые приборы на новый уровень. Еще пять лет назад мы посмеивались над подключенным к интернету электрочайником. Сегодня же понятие умного дома уже не кажется фантастичным. В будущем мы рискуем стать свидетелями появления интернета вещей на совершенно новом уровне: входная дверь узнает вас в лицо, а следить за оставшимися дома питомцами вы будете с помощью системы безопасности, которая бесперебойно стримит происходящее в квартире на ваш телефон.

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Медицина

В некоторых странах мира 5G используется в сфере медицинского обслуживания уже сегодня. Высокая скорость пятого поколения сотовой связи упрощает взаимодействие врача с удаленными пациентами. Речь идет не только о консультировании, но о хирургическом вмешательстве.

Низкая задержка сигнала позволила провести китайскому хирургу операцию на печени свиньи. Пациент находился в десятках километров от лечащего врача и все манипуляции проводились с помощью специального оборудования, повторяющего движения хирурга. Согласно прогнозам экспертов, подобное станет возможно при лечении человека.

Connected Car

Совсем недавно Connected Car была лишь автомобильной концепцией. Сегодня она постепенно претворяется в жизнь. Суть идеи не просто в беспилотном вождении автомобиля, а в установке взаимосвязи между автомобильными единицами. Там, где не могут договориться люди, проблему решат машины. Маневры обгона и расчет пути торможения, благодаря появлению 5G, лягут на плечи Connected Car. В итоге мы получим понижение смертности на дорогах и всякого рода нарушений автомобилистов.

Виртуальная и дополненная реальность

Сегодня VR (Виртуальная реальность. — Прим. ред.) больше знакома геймерам: очки виртуальной реальности подняли видеоигровую индустрию на новый уровень. Помимо новых ощущений, который VR дарит геймерам, он также породил новый тип видеоигр — с максимальным эффектом присутствия. Кроме развлекательного VR развитие технологий подарило там AR — функцию дополненной реальности.

AR сегодня знакома строителям, инженерам и просто тем, кто решился на ремонт. Технология часто используется в мобильных приложениях строительных магазинов. С помощью камеры смартфона можно не только посмотреть как будет выглядеть новая мебель в привычных интерьерах, но и влезет ли.

Эксперты мобильной отрасли предполагают, в будущем VR и AR перетекут в сферу образования, инженерии, навигационных систем и даже тактильного интернета.

Риски использования 5G

5G, как и любая новая технология, кроме огромного потенциала, имеет и риски. В их числе взламывание, хакерская атака, а по некоторым опасениям даже вред здоровью человека.

Взлом

В контексте интернета вещей риск кибератаки возрастает. Жертвой хакера может стать не только ваш телефон или кофеварка, но система безопасности умного дома. На волне этих опасений уже сейчас ведется разработка повышенного уровня защищенности данных пользователей. Один из таких примеров — сканирование отпечатков пальцев или то же Face ID.

Пересечение частот

Стабильная работа 5G потребует очистки высоких частот от стороннего использования. Этим в России занимаются уже сейчас. Однако в будущем все же есть риск пересечения работающих на 5G устройств с функционирующими на этих же волнах лабораторий, ведомств и специальных служб.

5G: выводы

5G поднимет интернет и сферу коммуникации на новый уровень. Модернизацию ожидает не одна лишь видеоигровая или интернет индустрия. В число сфер, на которое повлияет пятое поколение сотовой связи, входит медицина, безопасность, транспорт, навигация. По мнению научного сообщества, этот список в будущем увеличится.

Однако эксперты мобильной отрасли уже сейчас говорят о рисках использования 5G. Российские ведомства вроде Минздрава и Минкомсвязи, к примеру, выразили намерение проверить пятое поколение мобильной связи на угрозу человеческому здоровью. На Западе чаще озвучивают мысли о рисках взлома устройств, входящих в концепцию интернета вещей. Не столь опасен взлом умного пылесоса, когда недоброжелатели могут добраться до настроек умного дома и изменить их.

Однако даже с учетом рисков важно понимать, что 5G — новая технология. Будучи недостаточно изученной, она действительно представляет опасность для массового использования. Однако тестовые запуски нового поколения сотовой связи ведутся уже сейчас. Эксперты выявляют ее слабые места и работают над их стабилизацией.

Внедрение 5G произойдет только тогда, когда система будет достаточно изучена специалистами. Кроме того, исследования сферы защиты данных в интернете не прекращаются ни на секунду. Поэтому от массового использования 5G следует ожидать только положительных перемен.