Главный реформатор пенсионной системы Франции подал в отставку

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Дельвуа спустя два года в этой должности подал в отставку, пишет RT.

Бывший высокопоставленный чиновник заподозрен в конфликте интересов, так как был связан с целым рядом страховых компаний. Более того, выяснилось, что, даже приступив к работе в правительстве, он продолжал получать зарплату в некоторых из них.

Проект реформы Дельвуа предполагает повышение фактического возраста выхода на пенсию, а именно право выйти на заслуженный отдых в 62 года сохранится, однако для получения полных выплат без каких-либо вычетов необходимо работать до 64 лет. Нововведение должно вступить в силу в 2025 году и коснется родившихся с 1963 года.

C начала декабря в Пятой республике проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы. 5-tv.ru показывал, что творится во многих французских городах.