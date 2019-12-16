  1. Пятый канал
  4. Главный реформатор пенсионной системы Франции подал в отставку

Главный реформатор пенсионной системы Франции подал в отставку

, 17:19 | Сергей Зеленский Видео 29

Бывшего чиновника заподозрили в конфликте интересов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Julien Mattia, Reuters

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Дельвуа спустя два года в этой должности подал в отставку, пишет RT.

Бывший высокопоставленный чиновник заподозрен в конфликте интересов, так как был связан с целым рядом страховых компаний. Более того, выяснилось, что, даже приступив к работе в правительстве, он продолжал получать зарплату в некоторых из них.

Проект реформы Дельвуа предполагает повышение фактического возраста выхода на пенсию, а именно право выйти на заслуженный отдых в 62 года сохранится, однако для получения полных выплат без каких-либо вычетов необходимо работать до 64 лет. Нововведение должно вступить в силу в 2025 году и коснется родившихся с 1963 года.

C начала декабря в Пятой республике проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы. 5-tv.ru показывал, что творится во многих французских городах.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

18:09
Два человека стали жертвами пожара в общежитии в Ухте
17:56
Роскомнадзор сообщил о «недоумении» из-за блокировок Twitter
17:49
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах
17:43
Накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года
17:39
«Сижу и кукую»: Возлюбленный Розы Сябитовой проигнорировал сюрприз телеведущей
17:33
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]