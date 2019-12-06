Пенсионная реформа погрузила Францию в хаос

Франция приходит в себя после ночных погромов. Все города охватила общенациональная забастовка. Таких масштабных манифестаций в современной истории страны еще не было. По оценкам профсоюзов на улицы вышли полтора миллиона человек. Врачи, менеджеры, учителя, водители. Протестовали в ряде городов даже полицейские. Основное требование – отменить пенсионную реформу.

Она началась 5 декабря по инициативе профсоюзов, после того как стало известно о планах правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, позволяющих представителям некоторых профессий раньше выходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты.

Из Парижа репортаж Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в первый же день акции протеста закончились боестолкновениями с полицией.