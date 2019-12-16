«До свадьбы заживет»: Дана Борисова раскрыла детали конфликта с дочерью

Телеведущая Дана Борисова раскрыла детали скандала, разразившегося у нее дома прошлой ночью, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Накануне ее 12-летняя дочь Полина сообщила на своей странице в Instagram, что после конфликта с мамой ее увезли в больницу.

«Ох-ох-ох! Дочка была дома 40 минут назад. Оставила собачку и отправилась к папе… Совершенно прекрасная, без синяков, без ничего. После освидетельствования сказали ей, что все в порядке, до свадьбы заживет», — заявила Борисова.

Она объяснила, что последние пять дней у них с Полиной резко испортились отношения. Телеведущая сейчас дописывает книгу по заказу известного издательства, все сроки сдачи уже прошли, и ей дали еще неделю, чтобы закончить работу. Дана пишет от руки в тетрадку, потом надиктовывает текст на диктофон и отправляет издателю.

«Она взяла, намочила ее, все буквы расплылись, потом видимо напугалась признаться и выбросила ее. И я ей не стала говорить, что слава тебе, Господи, я то, что писала, я каждый день записывала и скидывала, и это у них есть. А представьте, я бы вот так вот писала четыре часа каждый день целый месяц. Каждое утро она уходит в школу, я садилась писала. Вы представьте! Для меня это вообще была бы трагедия!» — пожаловалась Борисова.

Кроме того, по ее словам, в процессе ссор дочь порезала ее шелковую блузку, в которой она ходит на съемки на телевидение и шарф Calvin Klein.

Как рассказывает Дана, она попыталась отправить девочку к папе на пять дней, чтобы дописать книгу, но взять дочь он отказался. А накануне пришел с полицией. Борисову спросили, не возражает ли она, чтобы Полину отвезли в больницу на освидетельствование.

«Она сказала, что я ударила ее по голове айфоном. Притом ударила не я по голове айфоном, а айфон упал в клатче, когда я выбегала на улицу хотя бы кофе попить, как-то отвлечься от этой ситуации. Он упал и разбился, и на 11 тысяч я попала на этот айфон».

Как утверждает Борисова, показать раны врачам скорой Полина не смогла, сказала, что у нее просто болит голова. После чего ее увезли в больницу.

Телеведущая также возмущена, что все СМИ дружно пишут, будто бы она продолжает употреблять наркотики. Дана говорит, что готова провести любые анализы, чтобы опровергнуть эти слухи.

«Я готова, я хочу всем утереть нос, что я чиста и трезва два с половиной года», — заявила Борисова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, это уже не первый скандал даны Борисовой с дочерью. Они публично ссорились и мирились уже несколько раз, девочка даже на какое-то время уходила из дома.