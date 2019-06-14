«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в день рожденья матери сделала неожиданное заявление. По ее словам, их отношения испортились несколько месяцев назад. 11-летняя Полина постоянно хамила знаменитой родительнице и никак не реагировала на ее просьбы. Однажды Дана Борисова, устав от непослушания дочери, даже порывалась выгнать ее из дома.
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Только по прошествии времени девочка поняла, что в сложившейся ситуации есть доля и ее вины.
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В день рожденья телеведущей Полина решила не вспоминать о былых обидах и поздравила свою известную маму с праздником.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова наконец призналась, зачем ездила к «русской Ванге».