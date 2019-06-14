«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в день рожденья матери сделала неожиданное заявление. По ее словам, их отношения испортились несколько месяцев назад. 11-летняя Полина постоянно хамила знаменитой родительнице и никак не реагировала на ее просьбы. Однажды Дана Борисова, устав от непослушания дочери, даже порывалась выгнать ее из дома.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Только по прошествии времени девочка поняла, что в сложившейся ситуации есть доля и ее вины.

« Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права », — цитируют Дни.ру дочь Даны Борисовой.

В день рожденья телеведущей Полина решила не вспоминать о былых обидах и поздравила свою известную маму с праздником.

«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати

« Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так, как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем. Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем », — сказала Полина Аксенова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова наконец призналась, зачем ездила к «русской Ванге».