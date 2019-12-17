Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»

Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках». Об этом сообщила сайту KP.RU концертный директор певицы.

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — приводит издание слова Елены Чупраковой.

В этом году народная артистка СССР была более чем активна — триумфально прошел ее юбилейный концерт, вышел в прокат фильма «Тот самый концерт», а кроме того, она снималась для Первого канала. Возможно, королева российской эстрады решила, что этого достаточно. Впрочем, напоминает издание, в прошлую новогоднюю ночь, несмотря на отказ участвовать в «огоньке» Пугачева все же появилась на экранах — зрителям показали клип, записанный к новому 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева, отказалась от любых выступлений в ночь с 31 декабря на 1 января. И это при том, что она самая высокооплачиваемая российская артистка. По приблизительным оценкам, за корпоратив с Пугачевой в ближайшие к 31 декабря даты этом году просили 300 тысяч евро (это около 21 миллиона рублей), а в прошлом году эта сумма составляла 350 тысяч евро.