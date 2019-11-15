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  4. Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

| Алиса Маркова 26 312

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачева отказалась петь в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года. Стоимость ее выступления в ближайшие к Новому году дни оценивают в 300 тысяч евро — около 21 миллиона рублей.

Несмотря на солидный гонорар, Примадонна отказывается выступать в праздник, пишут Дни.ру. Скорее всего, она встретит Новый год с супругом Максимом Галкиным, детьми и внуками.

В прошлом году новогодний корпоратив Пугачевой оценивали дороже. Сообщалось, что ее менеджеры просили за концерт в новогоднюю ночь примерно 350 тысяч евро — почти 28 миллионов рублей по курсу годичной давности.

Недавно 5-tv.ru также писал, сколько другие звезды российской эстрады просят за выступление на Новый год. За те же 21 миллион, что и Пугачева, слушателей готова развлечь группировка «Ленинград». Правда, музыканты столько возьмут за концерт в саму новогоднюю ночь. Расценки других артистов за новогодние корпоративы оказались гораздо скромнее.

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