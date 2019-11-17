Беременная Рапунцель возмутилась недоверием коллег: «Что значит прикрываюсь?»

Ольга Рапунцель, известная по участию в популярном проекте «Дом-2», недавно подтвердила, что ждет второго ребенка. О том, что не все коллеги по телестройке порадовались за пару Ольги и Дмитрия, сообщает сайт «Дни.ру».

Девушка поделилась радостной новостью с подписчиками на своей странице в Instagram. Но некоторые участники реалити-шоу посмели упрекнуть девушку в том, что она лишь прикрывается беременностью.

«Я в шоке от таких людей! Что значит „прикрываюсь“? Моя семья — это мое самое ценное в жизни, мои дети — это моя жизнь!» — отметила знаменитость.

Instagram @olyarapunzel

Ольга участвует в популярном телепроекте с 2015 года. В апреле 2018 года девушка подарила дочку супругу Дмитрию Дмитриенко. Несмотря на видимую идиллию, отношения пары сопровождаются постоянными телевизионными скандалами. Но даже после этого пара до сих пор остается вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Дмитриенко написал о предстоящем пополнении в семье.