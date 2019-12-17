«Это удача»: Татьяна Навка об участии Алины Загитовой в своем ледовом шоу

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Навка в эфире шоу на федеральном телеканале рассказала об участии олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном катании Алины Загитовой в новом ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

По словам Татьяны Навки, юная фигуристка попросту не имела шансов отказаться от поступившего ей предложения.

«Кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка. Конечно, у Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу. Только на нашу „Спящую красавицу“. Для меня — это удача», — призналась мастер спорта.

Instagram @navka_show

В свою очередь, Алина Загитова отметила, что была рада приглашению в проект, в котором ей отведена главная роль — спящей красавицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры.