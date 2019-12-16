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Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры

, 8:30 | Мария Скрипкина Фото 55

По словам бывшей фигуристки, никто не вправе осуждать спортсменку за ее решение.

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Фото, видео: Instagram @slutskayaofficial

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Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась мнением о решении олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой приостановить карьеру.

Бывшая фигуристка считает, что никто не вправе осуждать Загитову, поскольку она взрослый человек, и сама приняла это решение. Она подчеркивает, что все это решение должны уважать. Об этом Слуцкая сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала, ведь она действительно сделала все, что могла. И ее решение, на время приостановить карьеру, мы должны поддержать, и должны уважать ее выбор, ведь у нее впереди много интересной работы, немножко другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников», — написала она.

Instagram @slutskayaofficial

Ирина также отметила, что у поклонников будет возможность увидеть Алину в другом амплуа, когда она будет кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях, а не только в двух программах на соревнованиях.

«Мы надеемся увидеть ее вновь на большом льду!» — резюмировала она.

Недавно 17-летняя Загитова сообщила, что до конца сезона не будет участвовать в соревнованиях, однако тренировки она прекращать не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Плющенко обрушился с критикой на Тутберидзе после заявления Загитовой.

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