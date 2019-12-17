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На Украине планируют разрешить двойное гражданство, но не всем

, 7:02 Эфирная новость 28

В список неблагонадежных попали россияне, как представители страны «миграционного риска».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Str, 5-tv.ru

С нового года на Украине разрешат двойное гражданство. Сейчас обладать несколькими паспортами запрещено по закону.

Любой иностранец сможет получить паспорт Незалежной, не отказываясь при этом от прежнего подданства. С такой инициативой выступили в украинской Миграционной службе.

«Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор», — заявил глава ведомства Максим Соколюк.

По словам ее представителей, это поможет вернуть на родину этнических украинцев. Правда, воспользоваться послаблением можно будет не всем: в список исключений попали россияне — как неблагонадежные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве назвали украинские паспорта «книжечками» и запретят ездить по ним в РФ.

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