В Киеве назвали украинские паспорта «книжечками» и запретят ездить по ним в РФ

Украинские власти планируют запретить своим гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту. Такая мера может быть введена уже с 1 марта 2020 года, пишет агентство «Униан».

«Необходимость» данной инициативы объяснил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

На данный момент гражданин Незалежной может пересечь границу с РФ по внутреннему паспорту, а несовершеннолетний житель — по свидетельству о рождении.

Подделка документов

По словам Погорельцева, ежегодно растет количество случаев выявления подделок этих документов. Дипломат считает, что свидетельство о рождении ребенка не подтверждает принадлежность к гражданству Украины и не содержит фотографии его владельца, что делает невозможным идентификацию ребенка, и даже создает угрозу незаконного вывоза несовершеннолетнего.

Надуманная необходимость в латинице

Как внутренний украинский паспорт, так и свидетельство о рождении не содержат информацию о личности латиницей, что «делает невозможным проведение проверки этого лица на наличие возможных ограничений на пересечение государственной границы согласно базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также не позволяет автоматически считать информацию с этих документов при прохождении пограничного контроля», отметил Погорельцев.

«Книжечки»

По мнению представителя МИД Украины, «паспорт в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку».

«Российская угроза»

Также он объяснил, что «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней неадекватный угрозам национальной безопасности Украины».

«Поэтому этот вопрос актуален как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов прежде всего граждан Украины, путешествующих в и из РФ», — добавил он.

Загранпаспорта

Погорельцев подытожил, что, вероятно, уже с начала весны гражданам Незалежной для поездок в Россию придется оформлять загранпаспорта.

«В случае временного или постоянного пребывания на территории Российской Федерации граждане Украины могут обратиться с ходатайством об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске, в зависимости от места жительства», — отметив, что на данный момент это сделали уже более четырех тысяч человек.

Впрочем, Погорельцев не упомянул, что, по разным данным, на территории РФ живут или работают более трех миллионов украинцев.

Антироссийская истерия на Украине продолжает набирать обороты. Так, эксперт из Незалежной обвинил царскую Россию и СССР в «оглуплении» соотечественников.