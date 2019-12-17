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«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов

, 8:59 | Анастасия Игонина Фото 403

Не так давно удивившая пользователей мальчишеским образом актриса примерила изящный наряд.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась фотографиями в неожиданно женственном наряде. Снимки, удивившие фолловеров, появились на ее странице в Instagram.

В кадре актриса, предпочитающая в повседневности менее изящные наряды, позирует в лиловом брючном костюме с молочно-белым топом-бюстье, передает Teleprogramma.pro. На Мельниковой удлиненный пиджак мужского кроя и брюки с завышенной талией и четкими стрелками.

Instagram @melnikovadsh

Артистка позирует с подарочными коробками. В описании публикации Дарья затрагивает тему выбора презентов для родных. Актриса предположила, что лучший подарок для ее семьи — выспавшаяся мама. Фолловеры тем временем бурно обсуждают женственный образ Мельниковой.

«Такая красивая. Ангелочек!»

«Супер!»

«Очень идет и костюм, и цвет», — восхищаются подписчики Дарьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в Instagram.

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