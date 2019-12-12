«Симпатичный паренек»: образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в Instagram

Мальчишеский образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в ее микроблоге. На странице в Instagram актриса выложила фото, на котором звезда предстала с очень короткой стрижкой и волосами рыжего оттенка. Для полного перевоплощения Мельникова воздержалась от макияжа и надела футболку.
Подписчики оставили под постом немало разных по эмоциональной направленности отзывов. Женственную в недавнем прошлом Мельникову назвали пареньком, сравнили с Джастином Бибером и указали, что до превращения в дворового пацана ей осталось немного — надеть кепку и взять в руки семечки.
Другая часть фолловеров поддержала смелый эксперимент звезды «Папиных дочек». Фанаты сказали, что такое преображение ей к лицу и попросили и впредь стричься подобным образом.
«Господи, Даша, такая красотка была, что стало-то?»
«Симпатичный паренек»;
«Бибер, ты ли это?»
«Дарья, ты прям как мальчишка-сорванец с этой прической, еще и в этой футболке. Добавить кепку, семечки и все — Hooligan style.
«Очень мило, без косметики лапуля. Лайк», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова показала, как ее муж Артур Смольянинов играет с годовалым сыном.