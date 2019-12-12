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«Симпатичный паренек»: образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в Instagram

, 17:16 | Валентин Черников Фото 2 061

Звезда «Папиных дочек» предстала перед фанатами без косметики, в футболке и с мужской стрижкой.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Мальчишеский образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в ее микроблоге. На странице в Instagram актриса выложила фото, на котором звезда предстала с очень короткой стрижкой и волосами рыжего оттенка. Для полного перевоплощения Мельникова воздержалась от макияжа и надела футболку.

Instagram @melnikovadsh

Подписчики оставили под постом немало разных по эмоциональной направленности отзывов. Женственную в недавнем прошлом Мельникову назвали пареньком, сравнили с Джастином Бибером и указали, что до превращения в дворового пацана ей осталось немного — надеть кепку и взять в руки семечки.

Другая часть фолловеров поддержала смелый эксперимент звезды «Папиных дочек». Фанаты сказали, что такое преображение ей к лицу и попросили и впредь стричься подобным образом.

«Господи, Даша, такая красотка была, что стало-то?»

«Симпатичный паренек»;

«Бибер, ты ли это?»

«Дарья, ты прям как мальчишка-сорванец с этой прической, еще и в этой футболке. Добавить кепку, семечки и все — Hooligan style.

«Очень мило, без косметики лапуля. Лайк», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова показала, как ее муж Артур Смольянинов играет с годовалым сыном.

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