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В Индии студенты 36 вузов участвуют в протестах

, 11:21 Эфирная новость 22

Они присоединились к акции протеста против нового закона о гражданстве. Он упрощает предоставление гражданства республики жителям ряда стран Южной Азии, в частности Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

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Фото, видео: REUTERS/Adnan Abidi, 5-tv.ru

Анти-правительственные протесты в Индии распространились по всей стране. К массовым акциям присоединились студенты 36 крупнейших вузов. Занятия в них отменены. Зачастую демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. В Нью-Дели, например, протестующие забросали стражей порядка камнями. Те в ответ пустили в ход слезоточивый газ.

Беспорядки вспыхнули из-за нового закона о гражданстве, он призван упростить получение подданства немусульманам из соседних с Индией стран, права которых на родине ущемляются. Не согласны с этим индийские мусульмане — они видят в этом нарушение конституции, которая гарантирует равные права для всех, независимо от вероисповедания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в прошлом году участник акции протеста в Индии сгорел заживо за несколько секунд.

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