В Индии студенты 36 вузов участвуют в протестах

Анти-правительственные протесты в Индии распространились по всей стране. К массовым акциям присоединились студенты 36 крупнейших вузов. Занятия в них отменены. Зачастую демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. В Нью-Дели, например, протестующие забросали стражей порядка камнями. Те в ответ пустили в ход слезоточивый газ.

Беспорядки вспыхнули из-за нового закона о гражданстве, он призван упростить получение подданства немусульманам из соседних с Индией стран, права которых на родине ущемляются. Не согласны с этим индийские мусульмане — они видят в этом нарушение конституции, которая гарантирует равные права для всех, независимо от вероисповедания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в прошлом году участник акции протеста в Индии сгорел заживо за несколько секунд.