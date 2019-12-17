  1. Пятый канал
  4. Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников

Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников

, 12:08 | Валентин Черников 38

Певец убежден: неважно, каким способом дети появились на свет, если они любимы.

Фото: Instagram @lazarevsergey

О воспитании детей, рожденных от суррогатной матери, рассказал в интервью Hello! Сергей Лазарев. Певец в одиночку воспитывает сына Никиту и дочь Аню.

Артист на протяжении года скрывал существование Анны и резко отрицал первые слухи о появлении у него второго ребенка. Вскоре Лазарев признался: у Никиты появилась младшая сестра от тех же биологических родителей. Как и в первом случае, артист прибегнул к помощи суррогатной матери. Имя настоящей мамы он не открыл.

Суррогатное материнство как способ планирования наследника стало распространенным в России, в частности, среди звезд шоу-бизнеса. По мнению Лазарева, неважно, каким путем рождаются дети — важно отношение к ним.

«Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил… Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — считает певец.

Сергей не боится, что однажды суррогатная мать предъявит свои права на детей. Как указывает артист, она не биологическая мать его сына и дочери. К тому же, такой вид материнства — осознанный шаг.

«Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои дети», — заявил Лазарев.

Ранее 5-tv.ru писал, что видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

12:08
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников
12:04
Потери года: Знаменитости, умершие в 2019 году
12:03
ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках
11:42
«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки
11:38
СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти
11:28
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]