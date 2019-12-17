«Роснефть» начала продавать бензин стандарта «Евро-6» в столице и области

Топливо будущего уже в Москве — бензин стандарта «Евро 6», аналогов которому в стране нет, начали продавать на заправках «Роснефти». Этого очень ждали и автомобилисты, и пешеходы столичного региона, так как выбросов в окружающую среду гораздо меньше. Сколько стоит экологичное топливо и где именно можно заправиться, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Пока в Европе только задумываются над созданием топлива, которое в разы снизит вредные выбросы в атмосферу, в нашей стране такое уже появилось. Более того, рязанский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий актив «Роснефти» — полностью перешел на выпуск «Евро 6»!

«Автомобильные бензины класса „Евро 6“ нам дают меньшие выбросы, выхлопы в окружающую среду при сжигании в двигателе внутреннего сгорания наших автомобилей. То есть, используя „Евро 6“, мы сберегаем свою природу, свою окружающую среду», — говорит начальник установки низкотемпературной изомеризации рязанского НПЗ Анатолий Суесев.

Выбросы вредных веществ — серы, бензола, смолы, ароматических углеводородов — удалось значительно сократить. Но это моторное топливо щадит не только природу, но и автомобиль. «Евро 6» уменьшает риск коррозии двигателя.

«За счет того, что у нас там снижено содержание ароматических углеводородов, за счет того, что там снижено содержание бензола, увеличен индукционный период осадкообразования. Соответственно, при сжигании меньше образуется нагара, как в самом двигателе, так и на его деталях, на тех же самых впускных клапанах», — поясняет главный технолог рязанского НПЗ Юрий Гордеев.

Чтобы превратить нефть в высококлассный бензин, ее нагревают, делят на фракции. Для выпуска «Евро 6» завод модернизировали. Чем полнее сгорает топливо, тем меньше выбросы канцерогенов. Чтобы вещества, входящие в состав «Евро 6», лучше и полнее сгорали внутри двигателя, используют специальные установки. И инновационный российский катализатор, который производится на одной из дочерних компаний «Роснефти».

«Данный катализатор показывает очень хорошие показатели. После замены катализатора в 2016 году, мы смогли поднять октановое число катализатора, мы смогли увеличить цикл работы, снизив затраты на эксплуатацию объекта», — говорит заместитель главного инженера рязанского НПЗ Игорь Кулаков.

Здесь все автоматизировано, операторы контролируют качество в режиме онлайн. Интеллектуальная система в случае необходимости сможет и остановить процесс, чтобы не допустить ЧП. Особое внимание — контролю качества. Лаборатория, в которой проверяют бензин на соответствие всем нормам, оборудована новейшей системой вентиляции и климат-контроля.

«В частности для бензинов, мы определяем объемную долю углеводородов, которые содержатся в бензинах, ароматических углеводородов и олефиновых углеводородов, плюс содержание бензола — объемную долю», — объясняет начальник испытательной лаборатории рязанского НПЗ Зарема Асулова.

После того, как партию топлива проверят, его загружают в огромные железнодорожные цистерны. «Евро 6» уже заправляются автомобилисты в Башкирии, Краснодарском крае, Тульской, Калужской и Рязанской областях. И вот теперь новое топливо появилось и в столичном регионе. Залить в бак новый бензин можно будет почти на трехстах АЗС Москвы и области. По цене привычного 95-го.