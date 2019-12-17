Госдума продлила особый порядок регулирования производства вин в Крыму

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона, продлевающего переходный период регулирования производства для крымских виноделов до 2023 года.

В течение этого времени предприниматели, производящие вина на полуострове, обязаны привести свою деятельность в соответствие с федеральным законодательством, оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции, оформить в собственность, в аренду или оперативное управление производственные помещения, внести виноградники в специальный реестр, произвести расчет потребности в федеральных спецмарках и представить в лицензирующий орган необходимые документы, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в соответствии с документом, до 2023 года на полуострове разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и на вокзалах имеющими соответствующую лицензию организациями.

По словам авторов законопроекта, документ направлен на завершение интеграции в правовую систему России организаций, которые осуществляют производство и оборот винодельческой продукции.

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