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Госдума продлила особый порядок регулирования производства вин в Крыму

, 15:09 | Светлана Александрова 10

До 1 января 2023 года виноделы должны будут привести свою деятельность в соответствие с федеральным законодательством. Документ также разрешает продажу вин в аэропортах и на вокзалах полуострова.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона, продлевающего переходный период регулирования производства для крымских виноделов до 2023 года.

В течение этого времени предприниматели, производящие вина на полуострове, обязаны привести свою деятельность в соответствие с федеральным законодательством, оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции, оформить в собственность, в аренду или оперативное управление производственные помещения, внести виноградники в специальный реестр, произвести расчет потребности в федеральных спецмарках и представить в лицензирующий орган необходимые документы, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в соответствии с документом, до 2023 года на полуострове разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и на вокзалах имеющими соответствующую лицензию организациями.

По словам авторов законопроекта, документ направлен на завершение интеграции в правовую систему России организаций, которые осуществляют производство и оборот винодельческой продукции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом саммите виноделов на заводе «Массандра» в Ялте.

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