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  4. Валентина Матвиенко провела встречу с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье

Валентина Матвиенко провела встречу с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье

, 0:52 Эфирная новость 13

Спикер СовФеда высоко оценила принципиальную личную позицию главы ПАСЕ в вопросе разрешения кризиса в Совете Европы.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

Возвращение России в парламентскую ассамблею Европы доказывает, что санкции — это путь в никуда. Об этом спикер СовФеда Валентина Матвиенко говорила на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Российские парламентарии, напомню, не участвовали в работе ассамблеи с 2015 года. В июне в Совете Европы одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия нашей делегации в полном объеме.

«Мы ценим высоко вашу принципиальную личную позицию по разрешению этого кризиса в Совете Европе и необходимости сохранения этой организации как общеевропейского института. Конечно же все страны, члены СЕ.....санкции и изоляции страны — это путь в никуда», — заявила Матвиенко.

Лилиан Мори Паскье заметила, что российские парламентарии на протяжении 23 лет являются полноправными членами Совета Европы. И вносят неоценимый вклад в дело ПАСЕ.

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