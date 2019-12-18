Валентина Матвиенко провела встречу с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье

Возвращение России в парламентскую ассамблею Европы доказывает, что санкции — это путь в никуда. Об этом спикер СовФеда Валентина Матвиенко говорила на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Российские парламентарии, напомню, не участвовали в работе ассамблеи с 2015 года. В июне в Совете Европы одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия нашей делегации в полном объеме.

«Мы ценим высоко вашу принципиальную личную позицию по разрешению этого кризиса в Совете Европе и необходимости сохранения этой организации как общеевропейского института. Конечно же все страны, члены СЕ.....санкции и изоляции страны — это путь в никуда», — заявила Матвиенко.

Лилиан Мори Паскье заметила, что российские парламентарии на протяжении 23 лет являются полноправными членами Совета Европы. И вносят неоценимый вклад в дело ПАСЕ.