  1. Пятый канал
  4. Видео: Жительница Красноярска посадила за руль автомобиля маленького ребенка

Видео: Жительница Красноярска посадила за руль автомобиля маленького ребенка

, 21:43 Эфирная новость 29

В пресс-службе УГИБДД по Красноярску сообщили, что личность женщины уже установлена. Ей придется оплатить штраф в размере трех тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru

Полиция Красноярска заинтересовалась видео, на котором ребенок управляет автомобилем. Ролик в Instagram выложила его мать.
На кадрах — малолетний водитель сидит на коленях у своей крестной. А мама снимает, и комментирует: «вот так сын учит меня водить». Женщину уже пригласили в отдел для дачи показаний и беседы.

В ноябре похожая история в Набережных Челнах закончилась уголовным делом. К ответственности привлекли мать шестилетнего ребенка, который управлял машиной на скорости 130 километров в час. Автоледи точно так же похвасталась успехами сына в соцсетях.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Последние новости

22:54
Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»
22:45
Задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области
22:41
Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти
22:30
Мать владельца арсенала в Химози оказалась еще и совладельцем храма в Кудрово
22:21
Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках
22:07
Многодетная мать приехала в злополучный дом в Химози в Ленобласти

Сейчас читают

«Ей нужен парик»: подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой
«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]