Видео: Жительница Красноярска посадила за руль автомобиля маленького ребенка

Полиция Красноярска заинтересовалась видео, на котором ребенок управляет автомобилем. Ролик в Instagram выложила его мать.

На кадрах — малолетний водитель сидит на коленях у своей крестной. А мама снимает, и комментирует: «вот так сын учит меня водить». Женщину уже пригласили в отдел для дачи показаний и беседы.

В ноябре похожая история в Набережных Челнах закончилась уголовным делом. К ответственности привлекли мать шестилетнего ребенка, который управлял машиной на скорости 130 километров в час. Автоледи точно так же похвасталась успехами сына в соцсетях.