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Видео: усадившую шестилетнего сына за руль «яжмать» допросили

, 22:29 | Анастасия Игонина Видео 32

Мать юного автолюбителя стала подозреваемой в уголовном деле, возбужденном сразу по двум статьям: «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; СК РФ

В Татарстане допросили жительницу Набережных Челнов, усадившую за руль шестилетнего сына. Видео со следственных мероприятий опубликовал СК РФ республики.

В кадре сама женщина молчит — вид у нее при этом недовольный. По сообщению Следственного комитета, мать юного автолюбителя допрашивают в качестве подозреваемой в уголовном деле, возбужденном сразу по двум статьям: «Оставление в опасности»  и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следствие началось после того как в сети появилось шокирующее видео — за рулем автомобиля, мчащегося по трассе на скорости около 130 километров в час, сидит маленький ребенок. В дополнение к этому, датчики автомобиля сообщают о неисправности двигателя и непристегнутых ремнях безопасности.

Позднее женщина заявила, что сажает ребенка за руль с четырех лет — и не собирается прекращать эту практику. Ранее 5-tv.ru публиковал обращение «яжматери», которая заявила, что полностью поддерживает стремление сына сидеть за рулем.

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