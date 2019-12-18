Путин и Макрон по телефону обсудили итоги «нормандского формата»

На фоне этих протестов становится понятно, какую огромную работу провели во Франции при организации «нормандского саммита».

Слова признательности Эммануэлю Макрону сегодня выразил Владимир Путин во время телефонного разговора. Лидеры еще раз позитивно оценили достигнутые договоренности. Путин подчеркнул необходимость правового оформления особого статуса Донбасса и обеспечения режима прекращения огня.

Еще одной темой стала ситуация в Сирии. Чуть ранее о совместных усилиях по борьбе с террористами Владимир Путин по телефону говорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке арабской республики.