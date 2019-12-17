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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

, 20:03 Эфирная новость 19

Главы государств обсудили договоренности по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin, 5-tv.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент акцентировал важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористами в Сирии. Лидеры обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке арабской республики. Кроме того, обсудили ситуацию в Ливии в связи с эскалацией там военного конфликта. И выразили готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

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