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  4. 93-летнего ветерана ВОВ в Курганской области попросили еще подождать жилье

93-летнего ветерана ВОВ в Курганской области попросили еще подождать жилье

, 8:20 Эфирная новость 86

Мужчина отдал армии почти двадцать лет, однако положенного ему по закону жилья он так и не получил.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Курганской области ветерану Великой Отечественной отказали в новом жилье. Армии он отдал почти два десятка лет. Но собственного жилья, положенного по закону, как не было так и нет.

Пенсионер живет у сына в аварийном доме: на стенах — трещины и плесень, а в комнатах — холодно.

Чиновники сначала заявили, что жилье ветерану не положено, а потом предложили подождать. А мужчине между тем скоро 93 года.

В ситуации разбирался Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вручении ключей от квартир петербургским ветеранам, блокадникам и узникам концлагерей.

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