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«Это была большая ночь»: Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку

, 8:41 | Василий Заика Фото 69

Звезда сериала «Друзья» ежегодно собирает близких друзей в своем особняке в Беверли Хиллз.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jo Robins, Instagram @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон пригласила бывшего мужа Брэда Питта к себе на рождественскую вечеринку, сообщает издание People.

Звезда сериала «Друзья» ежегодно собирает близких друзей в своем особняке в Беверли Хиллз. На этот раз, кроме экс-возлюбленного в числе гостей знаменитости были замечены Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и телеведущий Джимми Киммел.

«Это была большая ночь для Джен. Самые близкие для нее люди собрались вместе, чтобы отпраздновать. Брэд входит в этот круг, и было естественно, что он захотел прийти», — цитирует издание источник.

Instagram @jenniferaniston

Источник издания в окружении Дженнифер Энистон добавил, что Брэд Питт также навещал бывшую жену в день рождения и виделся с ней позднее еще несколько раз. Создается полное ощущение, что у актеров весьма теплые дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Энистон закрутила новый роман.

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