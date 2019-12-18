Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Вступление закона в силу будет способствовать развитию винодельческой отрасли в России.

Проект был предложен 16 октября группой депутатов, возглавляемой лидерами партий «Единая Россия» и ЛДПР. Ожидается, что Госдума рассмотрит документ в третьем чтении до конца заседания 18 декабря.

Новый закон направлен на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Документ предусматривает создание всех необходимых условий для развития виноградарства в России. В частности, формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей. Кроме того, для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной. Также в документе указано, что «вино России» должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны.

Одна из задач закона — сделать так, чтобы российское вино не только не уступало иностранному, но даже превзошло его по качеству.

«Основное в этом законе: что должно называться вином, и какие технологические приемы должны применяться для производства вина. Безусловно, самое главное отделить настоящее вино на прилавках наших магазинов от недоброкачественной продукции, от фальсифицированной продукции, от контрафактной продукции», — подчеркивал в преддверии принятия закона Алексей Пугачев, генеральный директор АО «Завод шампанских вин „Новый свет“».

Одной из основных проблем отрасли российские виноделы считают отсутствие единой и комплексной правовой базы. До сегодняшнего дня за регулирование отвечали разрозненные акты. При этом они, зачастую, относились к алкогольной продукции с высоким содержанием спирта. Все тонкости как самого вина, так и его производства практически не учитывались. Новый закон должен внести ясность.