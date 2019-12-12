Проект закона о виноградарстве и виноделии обсудили в Общественной палате

В Москве Общественной экспертизе подвергся проект закона, который станет основой для целой отрасли виноделия. Эксперты уже высказали свое мнение. Главная из идей — необходим контроль и свои рыночные механизмы. Главная цель одна, чтобы наше вино не уступало иностранному, а то и превзошло его по качеству, а также букетом и тонкими нотами. Причем специалисты призывают к четким правилам даже в классификации и названиях.

«Основное в этом законе: что должно называться вином, и какие технологические приемы должны применяться для производства вина. Безусловно, самое главное отделить настоящее вино на прилавках наших магазинов от недоброкачественной продукции, от фальсифицированной продукции, от контрафактной продукции», — рассказал Алексей Пугачев, генеральный директор АО «Завод шампанских вин „Новый свет“».

Главной проблемой отечественные виноделы называют отсутствие единой и комплексной правовой базы для отрасли. Все это пока регулируют разрозненные акты, и касаются они, как правило, алкогольной продукции с высоким содержанием спирта. При этом, совсем не учитывают все тонкости вина. Новый закон должен внести ясность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вина Крыма и Кубани получили высшие оценки сомелье международного уровня.