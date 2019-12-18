Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии

Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии в Калмыкии. В отношении 22 граждан причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, примерно в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в колонии в Калмыкии, создал там террористическое сообщество. Предварительно, в его состав вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за вознаграждение покровительствовало членам указанной террористической группировки.

«Проведены масштабные мероприятия, в том числе, обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия», — сказала Светлана Петренко.

В настоящий момент устанавливается роль и степень участия в противоправных действиях каждого подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала года девять лидеров террористических организаций ликвидировано в РФ.