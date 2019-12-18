  1. Пятый канал
  4. Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии

Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии

, 15:04 | Ниса Мурзанаева Видео 43

В отношении 22 граждан возбуждено уголовное дело. Проведены масштабные обыски, в том числе, у первого замначальника УФСИН республики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников, ФСБ России

Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии в Калмыкии. В отношении 22 граждан причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, примерно в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в колонии в Калмыкии, создал там террористическое сообщество. Предварительно, в его состав вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за вознаграждение покровительствовало членам указанной террористической группировки.

«Проведены масштабные мероприятия, в том числе, обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия», — сказала Светлана Петренко.

В настоящий момент устанавливается роль и степень участия в противоправных действиях каждого подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала года девять лидеров террористических организаций ликвидировано в РФ.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.58
0.05 69.69
0.01
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

15:26
Украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту
15:22
«Яндекс» составил список самых популярных спортивных событий 2019 года
15:16
«Как похожа!»: Сестра Жанны Фриске спела хит покойной сестры
15:04
Более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии
14:59
«Тихо, мирно, без стрельбы»: Очевидец о визите оперативников в компанию Гуцериева
14:44
ТОП-10 приложений, упростивших жизнь в 2010–2019 годах

Сейчас читают

«Изменила бы форму носа»: Евгения Медведева о пластической хирургии
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]