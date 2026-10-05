Россия решительно осудила попытку теракта на борту самолета Flydubai

МИД РФ: Россия решительно осудила преступление члена экипажа самолета Flydubai

Россия решительно осудила преступление, совершенное членом экипажа эмиратской авиакомпании Flydubai. Об этом сообщили в МИД РФ. Москва приняла к сведению заявление Генпрокуратуры ОАЭ от 3 октября, в котором инцидент на борту самолета, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив, классифицирован как попытка террористического акта.

«Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Тридцатого сентября рейс Flydubai со 180 пассажирами подал сигнал бедствия после нападения второго пилота на капитана и совершил посадку в Саудовской Аравии. По данным телеканала CNN, нападавшим был гражданин Омана Хамам аль-Хаммами.

Изначально сообщалось, что на борту подрались русский и украинский пилоты. Теперь израильские власти подозревают, что второй пилот может быть гражданином Омана. По словам журналиста N12 Амита Сигала, драка произошла из-за того, что один из пилотов направил самолет в резкое пике с высоты 30 тысяч футов, а второй попытался ему помешать. Один из них ударил другого ножом, пассажирам удалось обезвредить нападавшего.

Самолет развернули над Иорданией и направили в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить военные спасательные самолеты для эвакуации людей. В итоге лайнер успешно приземлился, все пассажиры находятся в безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хамам аль-Хаммами был отстранен от полетов в Oman Air из-за радикальных взглядов. Мужчина проработал в оманской компании семь лет, три из них пилотом. После проверки его активности в соцсетях руководство решило, что он слишком интересуется радикальной идеологией. Ему запретили летать, отправили на программу по дерадикализации и перевели на офисную работу.

В начале 2025 года аль-Хаммами покинул Oman Air, но лицензию у него не отозвали. В феврале он устроился в Flydubai, которая, по данным СМИ, не запросила сведения о нем с прошлого места работы. После инцидента власти ОАЭ начали проверку среди сотрудников, участвовавших в его найме.

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