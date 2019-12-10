С начала года девять лидеров террористических организаций ликвидировано в РФ

О противодействии терроризму сегодня говорили и в Москве на итоговом заседании НАК. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в России с начала года ликвидировано почти 80 международных ячеек террористов. Уничтожено 32 боевика, в том числе девять главарей. Закрыто больше 80 подпольных оружейных мастерских. Особое внимание силовики уделили социальных сетям. Прекращена работа десятков тысяч запрещенных сайтов.

«Совершенствование взаимодействия Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило повысить уровень защиты информационного пространства, пресечь пропагандирование информации. Пропагандирующая деятельность международных террористических организаций прекращена на более чем 55 000 интернет-страницах», — сказал директор ФСБ России Александр Бортников.

Накануне новогодних праздников в России усилят антитеррористическую защиту в местах массового пребывания людей. В первую очередь это коснется религиозных и государственных учреждений, а также больниц, дворцов спорта, крупных концертных площадок.