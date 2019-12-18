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«Совести нет»: Абсолютно голая Настя Каменских показала ягодицы и «взорвала» сеть

, 17:59 | Ниса Мурзанаева Фото 56

Поклонники разделились на два лагеря: одни хвалили обнаженные пышные формы певицы, а другие ее за них жестко критиковали.

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Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографией из отпуска. Поп-дива опубликовала в соцсети горячий снимок, сделанный в мексиканском городе Тулум. На фото исполнительница предстала абсолютно обнаженной, сидя на оригинальных качелях. Прическу звезды украсил алый цветок, который добавил провокационной публикации шарма.

«Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе», — подписала пост знаменитость.

Instagram @kamenskux

Поклонники Насти Каменских высоко оценили откровенную публикацию кумира. Многих впечатлила полнейшая раскрепощенность обнаженной любимицы перед камерой. За несколько часов снимок набрал около 300 тысяч лайков и больше трех тысяч восхищенных комментариев.

«Ого-го-шечки»;

«Фото — бомба!»

«Весьма смело», — написали фолловеры.

Однако не всем подписчикам снимок пришелся по вкусу. Многие пользователи посчитали фото чересчур откровенным для того, чтобы публиковать его на всеобщее обозрение в соцсети.

«Не стыдно такую делать?»

«А у нее совести нет вообще. Дети сидят, пусть все видят»;

«Была о тебе лучшего мнения!» — высказались злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Настя Каменских вышла в свет без нижнего белья.

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