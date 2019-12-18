«Совести нет»: Абсолютно голая Настя Каменских показала ягодицы и «взорвала» сеть

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографией из отпуска. Поп-дива опубликовала в соцсети горячий снимок, сделанный в мексиканском городе Тулум. На фото исполнительница предстала абсолютно обнаженной, сидя на оригинальных качелях. Прическу звезды украсил алый цветок, который добавил провокационной публикации шарма.
«Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе», — подписала пост знаменитость.
Поклонники Насти Каменских высоко оценили откровенную публикацию кумира. Многих впечатлила полнейшая раскрепощенность обнаженной любимицы перед камерой. За несколько часов снимок набрал около 300 тысяч лайков и больше трех тысяч восхищенных комментариев.
«Ого-го-шечки»;
«Фото — бомба!»
«Весьма смело», — написали фолловеры.
Однако не всем подписчикам снимок пришелся по вкусу. Многие пользователи посчитали фото чересчур откровенным для того, чтобы публиковать его на всеобщее обозрение в соцсети.
«Не стыдно такую делать?»
«А у нее совести нет вообще. Дети сидят, пусть все видят»;
«Была о тебе лучшего мнения!» — высказались злопыхатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Настя Каменских вышла в свет без нижнего белья.