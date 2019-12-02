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Видео: Настя Каменских вышла в свет без белья

, 2:31 | Валентин Черников Видео 77

Певица посетила украинскую музыкальную премию в необычном платье и маске.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Притягательный проход певицы Насти Каменских взбудоражил фанатов в Instagram. Певица появилась на церемонии украинской музыкальной премии M1 Music Awards-2019 в маске на пол-лица и длинном платье с глубоким вырезом на спине и бедре.

Instagram @kamenskux

Через переднее отверстие было видно, что жена Потапа не надела белье. Во время фотосессии Каменских подчеркнула созданный ей образ черной пантеры благодаря своим сопровождающим. Вместе с певицей на красной дорожке появились аниматоры в костюмах с принтами зебры и питона, а также неоновыми буквами NK (Настя Каменских) на головах.

На премии Настя забрала две статуэтки. Второй год подряд она победила в номинации «Певица года» и получила специальную награду «Червона Рута» за песню «Обіцяю». В ней артистка впервые публично призналась в любви Потапу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каменских удивила поклонников необычным образом.

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