Видео: Настя Каменских вышла в свет без белья

Притягательный проход певицы Насти Каменских взбудоражил фанатов в Instagram. Певица появилась на церемонии украинской музыкальной премии M1 Music Awards-2019 в маске на пол-лица и длинном платье с глубоким вырезом на спине и бедре.

Instagram @kamenskux

Через переднее отверстие было видно, что жена Потапа не надела белье. Во время фотосессии Каменских подчеркнула созданный ей образ черной пантеры благодаря своим сопровождающим. Вместе с певицей на красной дорожке появились аниматоры в костюмах с принтами зебры и питона, а также неоновыми буквами NK (Настя Каменских) на головах.

На премии Настя забрала две статуэтки. Второй год подряд она победила в номинации «Певица года» и получила специальную награду «Червона Рута» за песню «Обіцяю». В ней артистка впервые публично призналась в любви Потапу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каменских удивила поклонников необычным образом.