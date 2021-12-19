День Николая Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 19 декабря

Сегодня православные верующие чтят память Николая Чудотворца. Святой почитается как покровитель моряков и детей.

История праздника

Николай родился в греческой колонии в обеспеченной семье, родители дали ему начальное образование. С ранних лет он посвятил себя христианству. Дни он проводил в храме, а ночи посвящал чтению и молитвам. После смерти отца и матери святой раздал свое наследство нуждающимся.

Житие Николая Чудотворца описывает одну из историй, доказывающих его щедрость и великодушие. Святой узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих своих дочерей замуж — поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно.

Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка.

Глава семьи, который надеялся узнать имя своего благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет имя своего спасителя.

Католики верят, что один из мешков, которые подбрасывал Чудотворец, угодил в вывешенный для просушки чулок. Отсюда и пошла традиция класть рождественские подарки в чулки и носки, а сам святой стал прообразом Санта-Клауса.

Также несколько раз Николай Чудотворец возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания. Например, святой воскресил мореплавателя, который в шторм упал с мачты и разбился о палубу.

Что можно делать 19 декабря

Николай Чудотворец покровительствует детям — поэтому в день его памяти принято угощать сладостями малышей. Также родителям стоит сходить в церковь и поставить свечу у иконы этого святого, попросив о защите для своих наследников — сколько бы лет им ни было.

Принято в Николаев день дарить подарки и друг другу — считается, что искренняя щедрость и бескорыстие обязательно обратят на себя внимание святого, который и сам обладал при жизни этими качествами.

Чтобы привлечь в свою жизнь, на Николу следует отдать все свои долги — святой обязательно поощрит тех, кто это сделает.

Считалось, что в этот день у Чудотворца девушки могут вымолить удачное и счастливое замужество — для этого нужно сходит в храм и заказать специальный молебен.

Что нельзя делать 19 декабря

Строжайше запрещалось в этот день ругать детей, особенно маленьких, чтобы не прогневать их защитника — Николая Чудотворца. Со взрослыми наследниками 19 декабря тоже не стоит ни ругаться, ни спорить.

Под запретом в Николаев день оказываются уборка, рукоделие и тяжелая работа — на Руси считали, что все эти занятия в праздник могут надолго отвадить от дома удачу.

Категорически нельзя в этот праздник брать или давать деньги взаймы. Напротив, в этот день нужно вернуть все, что одалживалось. Иначе следующий год проведете в бедности.

Приметы на 19 декабря

Сколько снега выпадет — столько травы весной будет.

Если день холодный и ясный — к хлебородному году.

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