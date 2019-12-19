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Москвичка вместе с сожителем изнасиловала несовершеннолетнюю племянницу

, 8:43 | Василий Заика Видео 135

Школьница написала заявление в полицию. Во время задержания у одного из подозреваемых случился инфаркт.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, www.globallookpress.com / Фролов Михаил, West Coast Surfer, Oleksiy Maksymenko

Жительница Москвы вместе с сожителем изнасиловала свою несовершеннолетнюю племянницу. Как стало известно 5-tv.ru, 17-летняя девушка приехала в столицу из Вологодской области на учебу и жила вместе с родственниками.

На протяжении двух недель 41-летняя тетя и ее возлюбленный избивали школьницу, принуждая к сексу. Девушка обратилась с заявлением в полицию. Ее горе-родственников задержали. Подозреваемые сознались в содеянном. При этом у сожителя тети школьницы произошел инфаркт. 61-летнего мужчину госпитализировали.

По неподтвержденным данным, семейная пара предоставляла свою племянницу другим парам для утех. Эти обстоятельства в настоящий момент выясняются следователями. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать хозяина «дома ужасов» в Ленобласти Андрея Бовта опровергла обвинения в изнасиловании.

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