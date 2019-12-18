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«Он заботливый отец»: Мать Бовта опровергла обвинения в изнасиловании

, 21:58 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 147

По словам женщины, дочь обвинила отца в сексуальной связи после того, как узнала, что он променял мать на другую женщину.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 41

Мать Андрея Бовта, арестованного по подозрению в хранении в коттедже в Ленинградской области арсенала с оружием и обвиняемого в изнасиловании 13-летней дочери, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru раскрыла новые подробности семейных отношений Бовта и его жены Светланы Лобадюк.

По словам женщины, сын не избивал своих детей и тем более не совершал в отношении своей дочери действия сексуального характера. Родительница Бовта утверждает, что в изнасиловании девочка обвинила отца после того, как узнала, что ее тот хочет уйти из семьи к другой женщине.

«Он очень заботливый, но строгий отец. В воскресенье приезжала Света, говорила, что Андрей влюбился и хочет уйти, после этого *** стала сочинять про изнасилование», — пояснила Вера Лобадюк.

«Он заботливый отец»: Мать Бовта опровергла обвинения в изнасиловании

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

В свою очередь, дети, по словам матери арестованного никогда не отзывались плохо об отце, поскольку воспитывались в достойных условиях. Они всегда выглядели хорошо и были здоровы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Бовта с детьми вернулась в коттедж в Химози.

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Арсенал в коттедже в Химози 41
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