Мать Андрея Бовта, арестованного по подозрению в хранении в коттедже в Ленинградской области арсенала с оружием и обвиняемого в изнасиловании 13-летней дочери, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru раскрыла новые подробности семейных отношений Бовта и его жены Светланы Лобадюк.

По словам женщины, сын не избивал своих детей и тем более не совершал в отношении своей дочери действия сексуального характера. Родительница Бовта утверждает, что в изнасиловании девочка обвинила отца после того, как узнала, что ее тот хочет уйти из семьи к другой женщине.

«Он очень заботливый, но строгий отец. В воскресенье приезжала Света, говорила, что Андрей влюбился и хочет уйти, после этого *** стала сочинять про изнасилование», — пояснила Вера Лобадюк.

«Он заботливый отец»: Мать Бовта опровергла обвинения в изнасиловании 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

В свою очередь, дети, по словам матери арестованного никогда не отзывались плохо об отце, поскольку воспитывались в достойных условиях. Они всегда выглядели хорошо и были здоровы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Бовта с детьми вернулась в коттедж в Химози.