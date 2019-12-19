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Эксперты рассказали, как удачно оформить свой профиль в Tinder

, 12:32 | Алиса Старжевская Видео 20

Найти пару или друга в интернете поможет хорошо составленная анкета. Главное — быть честным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha

Эксперты утверждают, чтобы быстро познакомиться и подобрать идеальную пару в приложении для знакомств, нужно уделить особое внимание анкете в профиле, пишет Swipelife.

Будьте честны с собой и с потенциальным партнером — не умалчивайте о своих желаниях, расскажите находитесь ли вы в поиске долгосрочных отношений или секса на одну ночь.

Чтобы показать серьезность своих намерений, попробуйте описать, каким вы видите себя в ближайшие годы. Так вы привлечете к своему профилю пользователей, которые точно смогут понять ваши желания.

Тем, кто ищет пару на одну ночь, эксперты советуют описать их идеальный вечер и не стесняться выкладывать как можно больше фотографий в оригинальных и привлекательных позах. Пишите о желаниях открыто и не забудьте указать свои увлечения и личные качества, чтобы юзер мог понять, сможет ли он найти с вами общий язык.

Если вы не хотите торопиться, то расскажите максимально детально как бы вы провели время с другим человеком. То же самое касается и тех людей, которые ищут друзей в приложении для знакомств –заострите внимание на своей цели, так как чаще всего приложение используется для поиска романтических отношений.

Правило честности и открытости также относится к пользователям-полиаморам. Им эксперты рекомендуют писать в профиле такие слова-индикаторы, как «поли», «открытый» и «немоногамный». Расскажите у себя в профиле каких партнеров ищете, с кем вы состоите в отношениях на данный момент и по возможности приложите их и свои фотографии.

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