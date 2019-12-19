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  4. Эрика Герцег из «ВИА Гры» подразнила поклонников своими длинными ножками

Эрика Герцег из «ВИА Гры» подразнила поклонников своими длинными ножками

, 15:27 | Мия Субботина Фото 343

Певица продемонстрировала подписчикам в Instagram новое черное платье.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Солистка нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег поделилась соблазнительным фото с поклонниками. Девушка опубликовала снимок в сторис на своей странице в Instagram.

Звезда позирует у стены в черном платье с белым воротничком, при этом элегантно выставив ножку вперед. Изящный и вместе с тем соблазнительный образ исполнительницы дополняют колготки в горошек и туфли на высоком каблуке. Артистка томно смотрит в камеру, положив одну руку под голову, а другую — чуть ниже спины.

Instagram @erikaherceg

Эрика любит радовать фанатов своими обворожительными фото. Недавно она хвасталась сексуальным концертным нарядом. Девушка позировала в блестящем коротком топе, который соблазнительно подчеркнул ее грудь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа.

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