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  4. Участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа

Участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа

, 4:31 | Мия Субботина Фото 17

Эрика Герцег разместила фотографию в своем Instаgrаm-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Солистка нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег поделилась нежным снимком коллектива. Фотографию певица разместила на своей странице в Instagram.

В кадре Эрика и участницы коллектива позируют в женственных нарядах, которые гармонируют с цветом волос девушек. В кадре Герцег обнажила стройные ноги, а самая молодая исполнительница в группе Ольга соблазнительно оголила живот. Фотография сделана во время съемок нового клипа группы.

Instagram @erikaherceg

Поклонники завалили артисток восхищенными комментариями и отметили, что кадр получился чрезвычайно нежным.

«Красавицы»;

«Люблю вас сильно»;

«Моя нежность»;

«Шикарные»;

«Милашки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блондинка из «ВИА Гры» рассказала о любимом мужчине.

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