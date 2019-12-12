Участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа

Солистка нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег поделилась нежным снимком коллектива. Фотографию певица разместила на своей странице в Instagram.
В кадре Эрика и участницы коллектива позируют в женственных нарядах, которые гармонируют с цветом волос девушек. В кадре Герцег обнажила стройные ноги, а самая молодая исполнительница в группе Ольга соблазнительно оголила живот. Фотография сделана во время съемок нового клипа группы.
Поклонники завалили артисток восхищенными комментариями и отметили, что кадр получился чрезвычайно нежным.
«Красавицы»;
«Люблю вас сильно»;
«Моя нежность»;
«Шикарные»;
«Милашки», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что блондинка из «ВИА Гры» рассказала о любимом мужчине.