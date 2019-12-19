«Мадонна с младенцем в джунглях»: Тодоренко снялась с сыном на руках

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась нежным фото с сыном. Она позирует в белой накидке и держит годовалого наследника на руках, которого кормит грудью. Снимок звезда шоу «Орел и решка» разместила в своем Instagram-аккаунте.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни!» — подписала пост звезда.

Артистка призналась, что ее раздражал плач сына, но она пересмотрела свои взгляды на проблему.

«Это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками», — рассказала знаменитость.

Instagram @reginatodorenko

На милое фото отреагировала актриса Юлия Топольницкая.

«Регина, вы очень красивые», — написала она.

Также поклонники звезды осыпали ее комплиментами в комментариях и отметили, что она очень привлекательно смотрится с ребенком.

«Мадонна с младенцем в джунглях»;

«Какая же красивая девушка, просто ваааау»:

«Фото просто необыкновенное»;

«Такая красивая с ребенком!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты спорят, на кого похож сын Топалова и Тодоренко.