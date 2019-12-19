Число аварийных домов в Тулуне увеличилось на 260. Они начали быстро разрушаться с наступлением холодов, сообщил мэр города Юрий Карих.

«Есть такие спорные вопросы, когда вода подтопила огород, земля сейчас замерзает, дом начинает вести, он начинает трещать, приходить в аварийное состояние. И мы сейчас по вновь открывшимся обстоятельствам начинаем обследовать эти дома», — цитирует градоначальника ТАСС.

Карих выразил опасение, что ситуация ухудшится весной, когда все начнет таять. Сейчас специалисты обследуют ставшие аварийными дома и устанавливают, сколько в них живет человек. Скорее всего, людей будут переселять.

Разрушительные паводки накрыли Иркутскую область этим летом. В результате погибли 26 человек, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тысяч домов. Наиболее остро ситуация сложилась в Тулуне.

Как сообщал 5-tv.ru, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области ранее назвал сроки ликвидации последний паводка. Игорь Кобзев считает, что задача будет решена к осени 2022 года.