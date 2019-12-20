Два человека погибли в результате мощного взрыва в жилом доме в Филадельфии

Не менее двух человек погибло в результат мощного взрыва с последующим пожаром в жилом доме в городе Филадельфия, штат Пенсильвания в США. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Похоже, бомба взорвалась», — цитирует одного из свидетелей корреспондент телеканала «6abc» Джефф Чирико.

В результате ЧП серьезные повреждения получили три жилых дома. Число жертв может увеличиться.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. Это подтверждают и местные пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Все произошло около 11:40 утра по местному времени в четверг на пересечении Южной 8-й улицы и улицы Рида. В экстренной службе заявили, что вызванный взрывом газа пожар был взят под контроль около 14:45 после того, как он бушевал в течение нескольких часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хлопке газа в жилом доме в Тюмени. В результате ЧП погиб прибывший на вызов представитель газовой службы.